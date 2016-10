Naturfreunde sehen Wegefreiheit in Gefahr

Die Naturfreunde befürchten eine Einschränkung des Wegerechtes. Durch eine geplante Reform des Forstgesetzes könnte künftig mehr Wald als bisher eingezäunt werden. Die Landesforstdirektion teilt diese Sorge nicht.

Derzeit können Waldbesitzer nur über Flächen von bis zu 1.000 Quadratmeter verfügen und sie beispielsweise einzäunen oder darauf Bäume roden. Die Naturfreunde fürchten aber, dass das durch eine Änderung des Forstgesetzes geändert wird. Unter Berufung auf durchgesickerte Informationen sehen sie folgende Maßnahmen geplant: Demnach würden Flächen bis zu 5.000 Quadratmeter nicht mehr dem Forstgesetz unterliegen. Das heißt, dass die Bewirtschaftungsverpflichtungen wie die Wiederbewaldung nach Fällungen wegfiele. Weiters meinen die Naturfreunde, dass künftig Flächen bis zu 3.000 Quadratmeter ohne behördliche Bewilligung gerodet werden könnten. Außerdem müssten Zäune für diese Flächen nicht mehr als Sperren bewilligt werden.

Waldinseln sind für Naturfreunde in Gefahr

Dadurch sehen die Naturfreunde das garantierte freie Wegerecht für die Allgemeinheit im Wald ausgehöhlt. Durch das Verschwinden dieser Waldinseln werde auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört. Und sie befürchten mehr Bebauungsdruck auf Grüngürtel rings um Städte.

Forstdirektion hat noch keine gesicherten Infos

In der Landesforstdirektion teilt man diese Sorgen nicht. Über die geplante Gesetzesnovelle gebe es derzeit noch keine gesicherten Informationen. Die Einzäunung von z.B. 100 mal 50 Meter großen Waldstücken in einem größeren Wald sei aber ausgeschlossen, da für die Berechnungsgrundlage der gesamte Wald und nicht die einzelnen Parzellen gelte, so die Landesforstdirektion.

