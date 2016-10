Vorlesetag soll Lust auf’s Lesen machen

„Lesen und lesen lassen“ ist das Motto des ersten Tiroler Vorlesetags, der am 10. November im ganzen Land Lust auf’s Lesen wecken soll. Vorgelesen wird unter anderem an Schulen oder auch in Altersheimen.

In der gemeinsamen Aktion von ORF Radio Tirol, dem Land und dem Landesschulrat Tirol, der Öffentlichen Büchereien, der Bezirksblätter und weiteren Partnern werden Prominente und Publikumslieblinge in Kindergärten Schulen, Altersheimen und Bildungseinrichtungen vorlesen. Am Abend wird es in allen neun Bezirksstädten Lesungen von Autorinnen und Autoren geben.

Palfrader: Kinder brauchen Vorbilder

Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) sagte, die Einbindung der Schulen bei der Leseförderung sei überaus wichtig und der Vorlesetag sei eine vielversprechende Veranstaltung: „Neben den Eltern und der Familie trägt vor allem die Schule dazu bei, die Neugierde an Büchern zu wecken und die Lesekompetenz zu fördern. Deshalb ist es wichtig, auch in Schulen verstärkte Akzente zur Leseförderung zu setzen. Kinder werden nicht als Leserinnen und Leser geboren, sondern brauchen Anregungen, Ermutigung und Vorbilder.“ Der Vorlesetag trage dazu bei, die Lust am Vorlesen und am Lesen zu fördern.

Krieghofer spricht Leseschwächen an

Der Landesdirektor des ORF Tirol, Helmut Krieghofer, sagte, man wolle mit der Initiative und der medialen Unterstützung des Tiroler Vorlesetages in unserer digitalen Welt als öffentlich rechtlicher Rundfunk gerne und mit Begeisterung beitragen. „Nicht nur weil die PISA-Studie unseren Schülerinnen und Schülern deutliche Leseschwächen bescheinigt, sondern weil wir die durch den starken Wischkonsum am Display etwas zurückgedrängte Kulturform des Vorlesens wieder zum Leben erwecken wollen.“ Viele Moderatorinnen und Moderatoren werden selbst als Vorleserinnen und Vorleser in die Bezirke fahren und Geschichten erzählen.

