Über zwei Drittel der Tafelklassler kariesfrei

Tirols Kinder und Jugendliche haben laut Zahnstatuserhebung im österreichweiten Vergleich die besten Zähne. Experten sehen als Grund dafür die umfangreichen Zahnvorsorgeprogramme, die an Volksschulen und Kindergärten durchgeführt werden.

Bereits Mitte der 1980er Jahre wurde an Tirols Kindergärten und Volksschulen ein Zahnvorsorgeprogramm gestartet. Der Zustand der Tiroler Kinderzähne habe sich über die Jahre stark verbessert, sagt Maria Halder-Kessler, Projektleiterin der Zahngesundheitsvorsorge in Tirol: „Die erste Untersuchung von Sechsjährigen im Jahr 1986 hat gezeigt, dass damals 80 Prozent Karies hatten. Bei der letzten österreichweiten Zahnstatusuntersuchung hatten wir 72 Prozent kariesfreie Sechsjährige in Tirol.“

Selberputzer entfernen nur ein Drittel des Belags

Auch die Zähne der Zwölfjährigen in Tirol seien im Österreichvergleich sehr gut sagt die Zahnärztin. Viermal im Jahr werden Kindergärten und Volksschulen, die das wünschen, von einer Zahngesundheitserzieherin des Vereins avomed besucht, die mit den Kindern das richtige Putzen übt. Ganz wichtig sei die Mithilfe der Eltern bis zum Ende der Volksschule, sagt Maria Halder-Kessler: „Untersuchungen besagen, dass Volksschulkinder, wenn sie alleine putzen, nur ein Drittel der Zahnbelege entfernen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern einmal am Tag beim Zähneputzen helfen.“

Eine Betreuung bei der Zahnvorsorge auch von Jugendlichen im Teenager-Alter sei wünschenswert, allerdings derzeit nicht vorgesehen, sagt die Zahnärztin. Im vergangenen Schuljahr sind 43.000 Kinder durch das Zahnvorsorgeprogramm in Tirol betreut worden.