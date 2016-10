Grünmandlpreis an Irene Prugger

Die Haller Schriftstellerin Irene Prugger ist die diesjährige Preisträgerin des Otto-Grünmandl-Literatur-Preises. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird nur alle zwei Jahre verliehen.

Irene Prugger wurde 1959 in Hall in Tirol geboren und arbeitet als Schriftstellerin und freie Journalistin. Sie ist in vielen unterschiedlichen literarischen Textsorten zuhause, schreibt Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, Hörspiele und Theaterstücke.

Thomas Defner

Die Autorin regelmäßiger Reportagen, Interviews, Kolumnen und Rezensionen für die Kulturbeilage der Wiener Zeitung hat bereits einige Preise erhalten.

Nur für Tiroler Literaten

Der Otto-Grünmandl-Preis wird alle zwei Jahre in Erinnerung an den im Jahr 2000 verstorbenen Tiroler Kabarettisten, Volksschauspieler und Schriftsteller Otto Grünmandl vergeben. Mit dem Preis würdigt das Land Tirol nach eigenen Angaben das Gesamtwerk oder herausragende Einzelleistungen von Tiroler Schriftstellern und Schriftstellerinnen.

Die Zuerkennung erfolgt auf Vorschlag des Kulturbeirats für Literatur und Theater. 2012 ging der Otto-Grünmandl-Preis an den Schriftsteller, Herausgeber und Literaturkritiker Walter Klier, 2014 an die Schriftstellerin Rosmarie Thüminger als Würdigung für ihr literarisches Gesamtwerk.