Betrunkener rastete vollkommen aus

Ein betrunkener junger Mann ist am Sonntagmorgen in einem Lokal in Reutte vollkommen ausgerastet. Der 25-Jährige verletzte eine Besucherin, beschädigte ein fremdes Auto und flüchtete dann noch mit seinem Auto.

Gegen 4.00 Uhr begann der Mann in dem Nachtlokal mit Gläsern und Flaschen um sich zu werfen, eine Lokalbesucherin wurde dabei am Kopf getroffen und verletzt. Infolgedessen wurde der Randalierer aus dem Lokal befördert.

1,6 Promille Alkohol im Blut

Draußen schlug er auf einen Pkw ein und beschädigte ihn am Dach. Danach stieg der Mann in sein Auto und flüchtete. Aber schon kurze Zeit später konnte er von der Polizei angehalten werden. Ein Alkotest bei dem Mann ergab 1,6 Promille Alkohol im Blut. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann angezeigt.