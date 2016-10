Vinzibus für Obdachlose feiert Jubiläum

Eine erfolgreiche Sozialinitiative in der Landeshauptstadt feiert am Samstag ein Jubiläum. Der Vinzibus mit Essen für obdachlose Menschen startet heute zum 4.000. Mal. Private Sponsoren und viele Freiwillige machen es möglich.

Täglich werden Hilfsbedürftige am Abend an zwei Plätzen in Innsbruck, bei der Markthalle und beim Kapuzinerkloster, mit Eintopf, Gebäck und Tee versorgt. Das Projekt starteten 2004 die Vinzenzgemeinschaften und die Caritas gemeinsam.

300.000 Portionen ausgegeben

Auf die Bilanz der bisherigen zwölf Jahre zeigt sich Klaus Christler von der Vinzenzgemeinschaft St. Vinzenz stolz. Rund 200.000 Menschen seien mit geschätzten 300.000 Portionen versorgt worden. Zur Frage, wer die Hilfe in Anspruch nimmt, sagt Christler, es seien Leute, die ganz traditionell obdachlos seien und unter der Brücke schlafen. Daneben seien es Ausländer auf Durchreise. Hauptsächlich seien es Männer, weniger Jugendliche oder Frauen. Wie viele Obdachlose kommen, um sich das Essen aus dem Vinzibus zu holen, ist von Tag zu Tag sehr unterschiedlich, manchmal seien es 70, manchmal nur 30.

Spenden von Firmen

Bis Anfang des Jahres war Klaus Christler Obmann der Vinzenzgemeinschaft St. Vinzenz. Immer wieder Geld aufzutreiben, gehöre zu den wichtigsten Aufgaben, sagt er. Bisher sei es sich finanziell immer ausgegangen, wenn auch manchmal mit Bauchweh. Teilweise gebe es gute Unterstützung von Firmen, die etwa zu Weihnachten etwas spenden wollen. 40.000 Euro pro Jahr kostet die Sozialinitiative für obdachlose Menschen. Private Sponsoren machen sie genauso möglich wie die derzeit rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

