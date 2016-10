Kellerbrand macht 14 Menschen obdachlos

Ein Kellerbrand in Wörgl hat in der Nacht auf Freitag vier Familien vorübergehend obdachlos gemacht. 14 Männer, Frauen und Kinder mussten evakuiert werden, nachdem in einem Kellerabteil Feuer ausgebrochen war.

Kurz vor 2.00 Uhr früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Wörgl alarmiert, die vier Familien konnten unverletzt ins Freie flüchten. Sie wurden an Ort und Stelle von der Rettung versorgt, verletzt wurde niemand.

ZOOM-Tirol

Wann die Bewohner, die laut Polizei bei Verwandten Unterschlupf fanden, in das Haus zurückkehren können, war zunächst nicht bekannt. Am Freitagnachmittag waren die Brandermittler noch im Einsatz, der Sachschaden ist nach ersten Informationen groß.