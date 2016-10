Pleite-Luxushotel in Mösern verkauft

Fast eineinhalb Jahre nach dem Konkurs ist das Hotel „For friends“ in Mösern am Seefelder Plateau verkauft worden. Im Juni war das Fünf-Sterne-Haus nur wenige Monate nach der Eröffnung in die Pleite geschlittert.

Es war eine der größten Pleiten in Tirol im vergangenen Jahr: Rund 29 Millionen an Schulden hatten Gläubiger rund um die Pleite des Luxushotels „For friends“ in Mösern angemeldet. 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren damals ihren Arbeitsplatz.

Baukostenüberschreitungen in Millionenhöhe, schlechter Geschäftsgang, unklare Besitzverhältnisse, mangelnde Betriebsbewilligungen und noch andere Probleme hatten das Hotel nur Monate nach der feierlichen Eröffnung in die Insolvenz gebracht. Jetzt fand Masseverwalter Stefan Geiler unter den Interessenten vom Inland bis nach Hongkong einen Käufer.

Hotel bekommt neuen Namen

Unter dem neuen Namen „Nidum“ will der Südtiroler Junghotelier Maximilian Pinzger das Hotel künftig führen. Pinzger stammt aus einer eingesessenen Hoteliersfamilie in Schlanders, das Nidum in Mösern will er schon am 22. Dezember wiedereröffnen. Über den Kaufpreis wurde übrigens Stillschweigen bewahrt. Im neuen Luxushotel soll künftig lockerer Luxus ohne die steife Atmosphäre der klassischen Luxus-Etablissements geboten werden. Deshalb soll es dort auch ein konsequentes Krawattenverbot geben.

Schlechte Aussichten für Gläubiger

Laut Masseverwalter werden die ehemaligen Mitarbeiter des Hauses kontaktiert, um eventuell wieder mitarbeiten zu können. Die meisten der ehemaligen Mitarbeiter dürften aber neue Jobs gefunden haben. Wenig rosig sollen laut dem KSV 1870 die Aussichten für die Gläubiger sein. An die unbesicherten Gläubiger wird wahrscheinlich nur eine einstellige Verteilungsquote zur Ausschüttung gelangen.

