Schulprojekt verbindet Lehre mit Ski-Karriere

In Landeck ist am Freitag eine neue Ausbildung vorgestellt worden, die eine Skirennläufer-Karriere mit einer Gastronomie-Lehre verbindet. Ermöglicht wird außerdem die Matura in Form der Berufsreifeprüfung.

Das Ausbildungsmodell der Fachberufsschule für Tourismus und Handel das in Landeck präsentiert wurde, ist in vier Bereiche gegliedert: Wettkampf und Training (organisiert vom Tiroler Skiverband), praktische Ausbildung im Gastronomie-Lehrbetrieb, Berufsschulunterricht und Maturavorbereitung (durchgeführt vom Wifi).

Aufgrund längerer Abwesenheiten der Skirennsportlerinnen und –sportler ist die Lehrzeit auf viereinhalb Jahre ausgedehnt. Adressiert ist die Ausbildung an Jugendliche, die eine Skirennsportkarriere anstreben und diese mit einer Berufsausbildung verbinden möchten. In Stams und Neustift werden zwar schulische Ausbildungen für angehende Rennläufer angeboten, eine Lehre ist dort aber nicht möglich.

Stundenplan nimmt auf Renntermine Rücksicht

Die Klasse wird an der Landesberufsschule für Tourismus in Landeck angeboten, die Ausbildung erfolgt im Lehrberuf Hotel-und Gastgewerbeassistent. Im Stundenplan von Ausbildung und Berufsschule wird auf die sportlichen Erfordernisse Rücksicht genommen. Zunächst ist eine Klasse mit 20 Schülerinnen und Schülern geplant. Gestartet wird ab dem Schuljahr 2017/2018. Interessierte sollten mindestens in einem Bezirkskader oder im Landeskader skirennfahren. Das Land Tirol hat 4,9 Millionen Euro in die Sanierung- und Erweiterungsarbeiten der Schule investiert.

Ehrgeiz bringt auch Vorteile für Job

Die Projektpartner Land, Landeschulrat, Skiverband sowie Wirtschaftskammer sehen sportlich ambitionierte, ehrgeizige Jugendliche als gut geeignet für Lehrbetriebe, weil die im Sport geforderte Disziplin in die berufliche Tätigkeit übergeht, hieß es in der Projektbeschreibung.

Link: