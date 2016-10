Ältere Frauen machen seltener Krebsvorsorge

Bei jungen Frauen ist Gebärmutterhalskrebs in Tirol rückläufig, bei älteren Frauen kommt es erst nach Symptomen zu einer Diagnose. Laut tirol kliniken nehmen Frauen ab 50 Vorsorge-Untersuchungen offenbar seltener in Anspruch.

Die Zahl von Patientinnen, die an einem Zervixkarzinom erkranken, sei seit Jahren rückläufig, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der tirol kliniken. Als Grund für diese Entwicklung wird der Pap-Abstrich genannt, der bereits bei Vorstufen der Erkrankung auffällig sei. Eine detaillierte Auswertung der Daten der Jahre 2012 und 2013 durch das Institut für klinische Epidemiologie habe interessante Erkenntnisse gebracht.

Junge Frauen engagierter für eigene Gesundheit

Demnach würden Frauen zwischen 20 und 50 Jahren den Pap-Abstrich und damit die Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung am öftesten in Anspruch nehmen. Ab 50 nehmen diese Zahl ab, ab 60 Jahren deutlich. Da Gynäkologinnen und Gynäkologen den Abstrich routinemäßig durchführten, sei anzunehmen, dass Frauen ab 50 immer seltener zur Vorsorgeuntersuchung gehen, so die tirol kliniken.

80 Prozent der Krebsfälle sei in der Altersgruppe 40 bis 49 Jahre entdeckt worden, in der Altersgruppe 50 bis 59 sinke die Zahl rapide auf 30 Prozent. 70 Prozent seien nur entdeckt worden, weil bereits Symptome auftraten.

Tirol und Vorarlberg führend

Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg appellierte anlässlich der Studienpräsentation an Tirolerinnen im fortgeschrittenen Alter, das Früherkennungsangebot mehr zu nutzen. Tirol gehöre neben Vorarlberg zu den Bundesländern mit einer niedrigen Rate an Gebärmutterhalskrebs in Österreich, dies bestätige die Richtigkeit der angebotenen Vorsorge.

Meist wird Gebärmutterhalskrebs durch eine Infektion mit dem HP-Virus (humane Papillomviren) ausgelöst. Durch Oralsex übertragen machen Wissenschafter den Virus auch für Rachenkrebs verantwortlich - mehr dazu in Rachenkrebs massiv im Vormarsch (tirol.ORF.at, 15.10.2015).