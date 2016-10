Skilehrergesetz neu beschlossene Sache

Der Tiroler Landtag hat am Mittwoch die von der EU seit Jahren geforderte Novelle des Skilehrergesetzes beschlossen. Diese bringt Erleichterungen für ausländische Skischulen. Der Tiroler Skilehrerverband spricht von einem notwendigen Kompromiss.

Bisher war es für ausländische Skischulen nicht möglich, Gäste in Tirol aufzunehmen. Das wird sich im kommenden Winter ändern. Allerdings ist die Aufnahme von Gästen mit Auflagen verbunden. Es gelten dabei die gleich strengen Ausbildungskriterien wie für heimische Skischulen.

Meldepflicht für ausländische Skischulen

Will beispielsweise eine Reisegruppe aus Deutschland mit einer deutschen Skischule auf Tirols Pisten wedeln, müssen die Skilehrer die gleiche Qualifikation aufweisen wie die heimischen. Praktisch muss ein Skilehrer mit dabei sein, der jene EU-Standards erfüllt, wie sie ein staatlich geprüfter einheimischer Skilehrer aufweisen kann, erklärt Richard Walter, Präsident des Tiroler Skilehrerverbandes.

Bevor eine ausländische Skischule mit Gästen in Tirol auf die Piste geht, muss diese Skischule Meldung beim Tiroler Skilehrerverband erstatten. Dieser überprüft, ob die Qualitätskriterien erfüllt werden und erteilt die Genehmigung. Angeben muss die ausländische Skischule auch, in welchem Skigebiet sie in Tirol mit Gästen unterwegs ist.

Der Druck wird laut Walter steigen

Seitens des Tiroler Skilehrerverbandes, der bei der Gesetzesnovelle eingebunden war, spricht man von einem notwendigen Kompromiss. Nach wie vor halte man die bisherige Regelung für die beste, die EU hat das allerdings anders gesehen, so Walter. Der Druck auf die heimischen Skischulen werde mit der Gesetzesnovelle nicht geringer. Vor allem für Skischulen in kleineren Skigebieten könnte die Konkurrenz aus dem Ausland problematisch werden, befürchtet der oberste Skilehrervertreter.

