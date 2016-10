SPÖ-Parteitag: Blanik mit 51 Prozent zufrieden

Elisabeth Blanik ist beim kommenden SPÖ-Landesparteitag die einzige Kandidatin für den Chefposten. Sie wäre schon mit 51 Prozent der Deligiertenstimmen zufrieden, betonte sie am Mittwoch in einem APA-Interview.

Am 8. Oktober lief die Bewerbungsfrist für den Chefposten in der Tiroler SPÖ ab. Blanik geht somit als einzige Kandidatin ins Rennen um die Nachfolge von Noch-Parteichef Ingo Mayr. „Ich bin eine Person mit Ecken und Kanten“, erklärte die Landtagsabgeordnete. Ihr sei auch bewusst, dass sie „nicht überall Freunde“ habe. Deshalb gab sie gegenüber der APA an, bereits mit 51 Prozent Zustimmung bei der Wahl zufrieden zu sein.

Blanik: SPÖ braucht personelle Erneuerung

Sie werde am Parteitag ihre Vorstellungen präsentieren, so Blanik, und machte einmal mehr klar, dass die Tiroler SPÖ eine personelle Erneuerung brauche. Ein Großteil der derzeitigen Mandatare der Landespartei werde bei der kommenden Wahl nicht mehr kandidieren. Nun gelte es, sich „neu zu formieren“. Auch bezüglich ihres Führungsteams bzw. ihrer Stellvertreter als Parteichefin habe sie „Wunschvorstellungen“, ließ sich Blanik aber vorerst nicht weiter in die Karten blicken.

