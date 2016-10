Wörgl: 83-Jährige in Wohnung überfallen

In Wörgl ist Dienstagabend eine 83-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt worden. Die Frau liegt mit schweren Kopfverletzungen in der Klinik Innsbruck. Eine 49-Jährige gilt als Tatverdächtige, sie wird derzeit vernommen.

Gegen 20.00 Uhr ging bei der Polizei Kufstein ein Notruf ein. Eine 83-jährige Frau meldete, dass sich eine weitere Frau in ihrer Wohnung eingesperrt habe, berichtet Walter Pupp vom Landeskriminalamt. Die Einsatzkräfte rückten zu der Wohnung aus und hörten hinter der versperrten Tür schwere Atemgeräusche. Sie mussten über den Balkon in die ebenerdige Wohnung einsteigen, wo sie die Frau verletzt am Boden liegend fanden.

ZOOM Tirol

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 83-Jährige mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus Kufstein gebracht und von dort nach Innsbruck überstellt.

ZOOM Tirol

Verdächtige festgenommen

Ein Zeuge konnte kurz vor Eintreffen der Polizei eine Frau beobachten, die über den Balkon die Wohnung der Pensionistin verlassen hat. Bei der anschließenden Fahndung wurde eine 49-jährige Frau festgenommen. Diese gibt laut Polizei zu, in der Wohnung gewesen zu sein. Man habe bei der amtsbekannten Frau auch mehrere Gegenstände gefunden, die der Pensionistin gehören könnten, so die Polizei. Zu der Tat selbst hat die Verdächtige sich bisher nicht geäußert.