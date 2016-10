Seelsorge im Chatroom

Die Telefonseelsorge bietet seit Oktober auch Beratungstermine in einem Chatroom im Internet an. Das Angebot richtet sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene in schwierigen Lebenslagen.

Chatten ist für viele Menschen ein selbstverständlicher Teil ihrer Kommunikation geworden. Im Chat erscheine es häufig einfacher, sich über belastende und intime Themen zu äußern, denn weder sieht noch hört man sein Gegenüber, heißt es von Seiten der Verantwortlichen.

Die Themen, mit denen die Berater konfrontiert werden, sind vielfältig. Sie reichen von Selbstverletzung, Suizidgedanken, Sexualität bis hin zu Cyber-Mobbing.

Hemmschwelle bei Chatroom-Beratung oft niedriger

Das Angebot richtet sich auch an jene Menschen, denen es leichter fällt, ihre Gedanken niederzuschreiben als sie auszusprechen. Für manche sei auch die Hemmschwelle zu groß, herkömmliche Beratungen in Anspruch zu nehmen.

Ziel einer Beratung ist es, am Ende des Chats neue Perspektiven erarbeitet zu haben. Die Beratung findet in einem datensicheren Chatroom statt. Die Termine können über die Homepage der Telefonseelsorge gebucht werden. Ein Beratungstermin dauert etwa 45 Minuten. Die Berater verfügen über eine fundierte Ausbildung zur telefonischen Seelsorge und eine mindestens einjährige Berufserfahrung. Dazu haben alle Chatberater eine Zusatzausbildung in Chatberatung. Die Beratung im Chatroom ist anonym und kostenlos.

Die Diözese bietet neben der Telefonseelsorge seit 2012 auch Beratung über E-Mail an. Die Chatberatung biete nun eine wichtige Ergänzung.