Bauernhaus in Gallzein in Vollbrand

In Gallzein ist Montagmittag ein Bauernhaus in Vollbrand gestanden. Im Einsatz standen 120 Feuerwehrleute. Der Hausbewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Bauarbeiter, die in der Nähe des Hofes in Gallzein beschäftigt waren, haben den Brand bemerkt und dann die Feuerwehr und Rettung alarmiert. Als die beiden Männer beim Hof eintrafen, war der 77-jährige Bewohner bereits vor dem brennenden Haus. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

ZoomTirol

Im Einsatz standen 120 Feuerwehrleute der Feuerwehren Buch, Gallzein, Schwaz, Jenbach, Stans und Vomp. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil es Probleme mit der Löschwasserzufuhr gab. Am frühen Nachmittag konnte der Brand laut Polizei unter Kontrolle gebracht werden, dann mussten noch Glutnester bekämpft werden. Das Feuer ist vermutlich in der Küche ausgebrochen. Tiere waren in dem Bauernhof nicht untergebracht.