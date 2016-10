Patinnen für geflüchtete Frauen gesucht

Frauen auf der Flucht haben es aus vielerlei Gründen besonders schwer. Um ihnen das Ankommen in Tirol zu erleichtern, wird mit Unterstützung des Landes Tirol ein Patenschaftsprojekt gestartet. Der Bezirk Schwaz ist dabei Pilotregion.

Ein Drittel aller Flüchtlinge, die zu uns nach Tirol kommen, ist weiblich. Derzeit leben 1.070 Frauen in Tiroler Flüchtlingsunterkünften. Sie kommen oft aus Kulturkreisen, wo Frauen weit weniger selbständig außerhalb der Familie Dinge in die Hand nehmen. Dementsprechend brauchen Asylwerberinnen besondere Unterstützung, die sie von Patinnen bekommen sollen. In Schwaz wurde am Montag ein Pilotprojekt des Landes vorgestellt.

Patinnen werden geschult

Patin kann demnach jede Frau werden. Alle Patinnen bekommen ein Rüstzeug in Form von Schulungen und laufender Begleitung. Nach einem Auftaktworkshop ist die Patenschaft vorerst einmal auf ein halbes Jahr befristet mit der Option auf Verlängerung. „Die Projekte zielen auf eine eigenständige Existenzsicherung für Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte ab und sollen dazu beitragen, gegenseitige Berührungsängste abzubauen“, erläutert Projektleiterin Julia Rhomberg

In der ersten Phase will man fünf bis zwanzig Patinnen aktivieren. Wenn der Modellversuch in Schwaz erfolgreich ist, könnte er auf ganz Tirol ausgebaut werden. Denn der Bedarf sei groß, sagt Landesrätin Christine Baur (Grüne): „Vertriebene und geflüchtete Frauen haben andere Bedürfnisse als Männer und brauchen spezifische Informationen und Formen der Begleitung.“

Land Tirol

„Frauencafes“ in gemütlicher Atmosphäre

Neben dem Patenschaftsmodell bieten die monatlich stattfindenden „Interkulturellen Frauencafes“ einen offenen Treffpunkt und Begegnungsraum für interessierte Frauen mit und ohne Migrationshintergrund – auch Kinder können gerne mit dabei sein. In Schwaz werden die „Interkulturellen Frauencafés im Museum der Völker veranstaltet. Dabei können sich die Frauen austauschen, voneinander lernen und Freundschaften knüpfen.

„Wenn Frauen unter sich sind, können Frauen mit Fluchtgeschichte aufgrund der oft kulturell gewohnten Geschlechtertrennung besser mit Frauen der Aufnahmegesellschaft in Kontakt treten. Dies ist vor allem bei Themen wie Gesundheit, Schwangerschaft oder Gewalterfahrungen ganz besonders wichtig“, so Baur. Ergänzt werden die frauenspezifischen Angebote durch Freizeitaktivitäten, in denen auch die Familien und Ehemänner mit einbezogen werden.

Termine und Kontaktaufnahmen

Am 25. Oktober gibt es um 17.00 Uhr im Museum der Völker in Schwaz einen Informationsabend für alle, die an einer Patenschaft interessiert sind. Interessierte Frauen können sich telefonisch oder per E-Mail melden - 0650-5105072 oder bezirkschwaz@freiwillige-tirol.at

Interkulturelle Frauencafés finden jeden dritten Donnerstag im Monat, von 9.00 bis 11.00 Uhr im Museum der Völker in Schwaz statt.