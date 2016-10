Tiroler Firmen von Konkurs in Lech betroffen

Der Konkurs einer Hotelbetreiberfirma in Lech hat jetzt auch für Tiroler Firmen Auswirkungen. Am Bau der Luxusherberge Blumenhaus sollen laut Zeitungsberichten auch viele Tiroler Firmen beteiligt sein.

Die „Vorarlberger Nachrichten“ machten den Konkurs publik und schrieben von 30 betroffenen Firmen, viele davon seien aus Tirol. Die Baustelle des Hotelprojektes Blumenhaus steht derzeit still, nachdem die Betreiberfirma im liechtensteinischen Vaduz Insolvenz anmeldete. Seitdem sind Informationen nur spärlich zu bekommen.

Genaue Zahlen noch unbekannt

Der Generalplaner OFA mit Sitz in Innsbruck wollte keine Details nennen, bei den Kreditschutzverbänden in Tirol und Vorarlberg sind noch keine Firmen vorstellig geworden, aber die Insolvenz wurde auch erst vor wenigen Tagen in Vaduz angemeldet. Wie viele Tiroler Firmen tatsächlich betroffen sind und um welche ausstehenden Summen es geht, ist derzeit nicht zu erfassen. Die Betriebe dürften zu einem großen Teil aus dem Bezirk Landeck oder aus dem anderen Oberland kommen. Dass Tiroler Betriebe in Lech Aufträge annehmen, ist seit Jahren geübte Praxis.