Ermittlungen wegen Drohung mit Waffe

Die Polizei in Innsbruck ermittelt nach einem Fall von gefährlicher Drohung. Ein 31-jähriger Einheimischer zeigte bei der Polizei an, dass er in einer Nachbarwohnung von einem 57-jährigen geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht worden sei.

Der Innsbrucker wurde nach der Anzeige von Donnerstagabend vorübergehend festgenommen. Die Beamten stellten eine Gas-Schreckschusspistole sicher. Der 57-jährige Innsbrucker wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung, der gefährlichen Drohung und der Übertretung nach dem Waffengesetz auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Der tatverdächtige 57-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Laut Polizei dürfte bei dem Vorfall eine nicht unerhebliche Menge Alkohol im Spiel gewesen sein.