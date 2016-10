Heidegger und Hanappi-Egger Tiroler des Jahres

Im Zuge eines offiziellen Tirol-Empfangs in Wien sind am Donnerstagabend die Tirolerin und der Tiroler des Jahres gekürt worden. Es sind dies die Rektorin der Wirtschaftsuni Wien, Edeltraud Hanappi-Egger, sowie Unternehmer Klaus Heidegger.

Unter dem Motto „Das Sportland Tirol – Platz der Weltmeister“ hat das Land Tirol gemeinsam mit dem Club Tirol in Wien sowie der Tirol Werbung und der Standortagentur Tirol in den Kursalon geladen. Dort bezeichnete Landeshauptmann Günther Platter Tirol einmal mehr als Sportland Nummer eins in den Alpen. Er verwies dabei auf fünf hochkarätige Medaillenentscheidungen im Spitzensport in den kommenden drei Jahren - Rad-, Biathlon-, Nordische Ski-, Rodel- sowie Kletter-Weltmeisterschaften.

„Wenn Tirol sich mit diesen Events auf internationaler Bühne als Sportland präsentiert, dann profitiert auch die einheimische Bevölkerung – nicht nur der Tourismus. Wir haben es immer geschafft, dass von der zu diesen Anlässen errichteten Infrastruktur, wie zum Beispiel von der Modernisierung des Bahnhofs in Seefeld, auch die Bevölkerung profitiert. Diese Nachhaltigkeit ist unbedingt notwendig und wird bei uns schon lange gelebt“, so Platter.

Land Tirol

Aushängeschilder für Tirol gekürt

Traditionell wurden beim Tirol-Empfang auch die „TirolerInnen des Jahres“ gekürt. Die PreisträgerInnen 2016 sind die im Außerfern aufgewachsene Universitätsprofessorin und Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien, Edeltraud Hanappi-Egger, als erste Tirolerin an der Spitze einer Universität und Klaus Heidegger, der einen beeindruckenden Weg vom Tiroler Bergbauernbub zum absoluten Skiprofi und letztlich zum höchst erfolgreichen Unternehmer in den USA geschafft hat.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und hoffe, dass ich viele junge Frauen aus Tirol dazu inspirieren kann, eine wissenschaftliche Karriere im europäischen Hochschulraum anzustreben“, so WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger. Sichtlich erfreut zeigte sich auch Klaus Heidegger: „Nach dem Verdienstkreuz vor zehn Jahren ist es meine zweite Auszeichnung, die ich vom Land Tirol erhalte. Ich fühle mich sehr geehrt.“

Beide erhielten als Anerkennung für ihre herausragende Lebensleistung den „Rising Star Kristall“, der von der Firma Swarovski entworfen wurde.