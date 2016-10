Neue Homebase für Start-up Unternehmen

Für Start-up Unternehmen gibt es eine weitere Basis, um gut zu starten. Unter dem Titel „Inncubator“ haben Wirtschaftskammer und Universität am WIFI ein neuartiges Gründerzentrum präsentiert. Es soll Studenten und Praktiker zusammenbringen.

Start-up Unternehmen entstehen, wenn Menschen eine gute Idee haben und zumeist mit geringeren Geldmitteln Unternehmer werden wollen.

Zusammenarbeit von Therorie und Praxis

In einem Gründerzentrum wie dem „Inncubator“ bekommen die Start-up Unternehmer Büroräume zur Verfügung gestellt, um den Start besser zu bewältigen. Solche Start-Up-Zentren gibt es in Tirol bereits. Doch der „Inncubator“ soll mehr bieten. Mit den benachbarten Werkstätten des WIFI kann auch die praktische Umsetzung schnell ausprobiert werden.

Wer etwa als Technikstudent eine gute Idee hat, kann einen Praktiker am WIFI bitten, mit ihm den ersten Prototypen zu bauen. Lehrlinge können sich unmgekehrt theoretisches Know how holen. „Inncubator“ will bewusst junge Menschen, also auch Studenten ansprechen. Für die Plätze im „Inncubator“ kann man sich bewerben. Die ersten Kandidaten stehen bereits in den Startlöchern.

