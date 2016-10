FC Wacker: Fanclub kündigt Gefolgschaft

Nach den Ausschreitungen beim Fußball-Derby WSG Wattens gegen den FC Wacker Innsbruck am Freitag kündigte der Wacker-Fanclub am Donnerstag an, kein Spiel ihrer Mannschaft mehr besuchen zu wollen. Die Ausschreitungen verurteilte der Club aufs schärfste.

Der Fanclub des FC Wacker Innsbruck geht mit seiner Mannschaft in einer schriftlichen Stellungnahme äußerst hart ins Gericht.

Die Ausschreitungen Das Spiel gegen den Gastgeber Wattens musste letzten Samstag kurz nach der Pause unterbrochen werden. Aus dem Sektor der Wacker-Fans wurden pyrotechnische Gegenstände auf Spielfeld geworfen. Nach Spielende stürmten rund vermummte „Fans“ des FC Wacker die Kabine ihrer Mannschaft. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen. Es gab Verletzte und Festnahmen - mehr dazu in Ausschreitungen nach Wattens-Heimsieg

Es sei „alles andere als einfach, diesen drastischen Schritt zu setzen“, heißt es in der Stellungsnahme des Fan-Clubs. „Wir werden bis auf Weiteres keine Spiele unserer „Profi“-Mannschaft mehr besuchen. Die anhaltende Erfolglosigkeit gepaart mit dem „Unwillen“ eines Teiles der Mannschaft sowie der mangelnden kämpferischen Qualitäten haben uns zu dieser Entscheidung gezwungen“.

Man habe „keine Lust mehr, diesem müden Haufen auf dem Rasen auf die Beine zu schauen!“ Man sei es leid, "den Herrn „Profis“ bei einer Demütigung nach der anderen auch noch unsere Unterstützung zu gewähren. Wir können und wollen uns mit dieser Mannschaft einfach nicht mehr identifizieren. Ein „lustloses und emotionsloses Auftreten ohne Kampfgeist“ wolle man nicht mehr unterstützen, heißt es.

Fanclub bedauert Ausschreitungen

Die Vorkommnisse in Wattens wolle man nicht schönreden oder gutheißen, so die Fanclub-Leitung. Die Emotionen seien nach der Niederlage gegen Wattens übergekocht. Für die Zukunft müsse klar sein, dass man keine Bengalen am Spielfeld und keine fliegenden Bierbecher oder andere Wurfgegenstände mehr haben wolle. Zudem halte man nichts von tätlichen Angriffen oder Kabinenbesuchen der Fans. Eine Reaktion des FC Wacker Innsbruck liegt derzeit noch nicht vor.

Link: