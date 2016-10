Rätselhafter Absturz von acht Rindern

In Anras in Osttirol rätselt man über den tödlichen Absturz von acht Rindern. Die Kälber stürzten in einen Graben, die Kadaver mussten per Hubschrauber geborgen werden. Manche vermuten einen Bären als Ursache für den Absturz.

Auf der Aigner-Kaser in Anras waren Anfang der Woche noch 15 Rinder eingezäunt. Warum die Tiere panikartig ausbrachen und acht weibliche Kälber 200 Meter entfernt senkrecht in einen felsigen Graben stürzten, bleibt aber rätselhaft. Während man in Anras von einem Bären als Auslöser spricht, gibt es für Experten bislang keine Hinweise, dass ein Bär die Tiere in Panik versetzt haben könnte.

Großer Schaden für den Bauern

Auch eine nochmalige Begehung des Tierhalters brachte keine Hinweise. Es gibt weder Fraßspuren noch Tatzenabdrücke, sagt der Bärenbeauftragte des Landes, Martin Janovsky. Der Schaden für den Bauern ist aber enorm, denn es handelt es sich um wertvolles Zuchtvieh. Die Kadaver der acht Rinder wurden per Hubschrauber aus der 100 Meter tiefen Rinne geborgen und in eine Kadaverstation gebracht.