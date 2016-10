SPÖ: Bock im Bundesrat, Gasteiger im Landtag

Der Parteivorstand der Tiroler SPÖ hat am Mittwochabend die Weichen für die personellen Änderungen gestellt. Die Mitglieder des Vorstands einigten sich darauf, Hans-Peter Bock im Bundesrat zu belassen, Klaus Gasteiger wird daher in den Landtag nachrücken.

Letztendlich gab es einfach keine andere Wahl: Nur, wenn der Fließer Bürgermeister Hans-Peter Bock im Bundesrat bleibt, kann die Tiroler SPÖ ein Nachrücken seines Ersatzmandatars Hasan Duran in den Bundesrat verhindern - mehr dazu in Heikle Personalfragen beschäftigen SPÖ.

Alle für Verbleib Blocks im Bundesrat

Noch-Parteichef Ingo Mayr sagte gegenüber dem ORF Tirol, es habe eine einstimmige Willensbekundung von Seiten des Parteivorstandes gegeben, dass Hans-Peter Bock im Bundesrat bleiben möge. Man hätte ihn zwar im Landtag auch gut brauchen können mit seinen Qualitäten, „aber aufgrund dieser personellen Situation und im Sinne der Partei ist es das Beste, dass er im Bundesrat bleibt“.

ORF

Bock signalisierte schon in den letzten Tagen, dass er sich zum Wohle der Partei entscheiden werde und zum Wohle der möglichen nächsten Parteichefin Elisabeth Blanik, die Unruhe vor der nächsten Landtagswahl in der Partei nicht mehr gebrauchen kann.

Gasteiger kehrt in den Landtag zurück

Der Kaltenbacher Bürgermeister und Ex-Abgeordnete Klaus Gasteiger wird damit in den Landtag zurückkehren, keinesfalls zur Freude aller in der Partei. Doch alles miteinander ist ohnehin nur mehr eine Übergangslösung. In die Wahl will die SPÖ und wahrscheinlich Blanik mit einem neuen und verjüngten Team gehen.

ORF

Blanik: Zur Landtagswahl neue Liste

Blanik sagte, sie könne mit dieser Lösung gut Leben, Hans-Peter Bock sei aber ein Politiker, den man in jedem Gremium gerne habe. Auch wenn man oft einmal nicht einer Meinung war, habe sie mit Klaus Gasteiger immer ein gutes Verhältnis gehabt. „Das ist ganz einfach eine Liste, so hat der Wähler gewählt und das ist zu akzeptieren.“ Zur Landtagswahl werde es definitiv eine neue Liste geben. In den Bezirken gebe es Hearingkommissionen, bei denen sich Frauen und Männer bewerben können. „Ich gehe davon aus, dass es eine erneuerte SPÖ bei der Landtagswahl geben wird.“

Links: