Andreas Vitasek in der Höhle des Löwen

Der Wiener Kabarettist Andreas Vitasek hat am Dienstag in Hall sein neues Programm vorgestellt, das er aus Texten und Szenen Otto Gründmandls geformt hat. Er ist damit volles Risiko eingegangen, denn im Publikum saßen viele Gründmandl-Kenner.

Andreas Vitasek präsentierte sein neues Programm „Grünmandl. Oder das Verschwinden des Komikers“ in den ersten Minuten spürbar nervös. Im Laufe der Vorstellung richtete er es sich wohnlich im Grünmandls Gedankenlabyrinth ein und spielte mit der Sprache des großen Haller Künstlers. Es wurde deutlich, dass der in Tirol oft verkannte Grünmandl weit mehr war als ein Komiker. In vielen starken Momenten des Abends hielten der Wiener und der Haller geradezu zauberische Zwiesprache miteinander.

Vitasek spielt Grünmandl Andreas Vitasek spielte mit den Texten des Haller Kabarettisten Otto Grünmandl, auch in englischer Sprache...

Was ORF Kulturredakteur und Grünmandl-Kenner Martin Sailer beeindruckte, war, wie trocken Andreas Vitasek agierte; wie er scheinbar Banales ganz im Sinne des Erfinders Otto Grünmandl ins Dunkle und auch Bittere zu drehen vermochte.