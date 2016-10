SPÖ-Parteivorstand berät über Landtagspersonal

Der Parteivorstand der Tiroler SPÖ berät Dienstagabend über die Zukunft der Partei. Nach dem Freiwerden eines Landtagsmandats herrscht personelles Chaos in der SPÖ. Es gibt nämlich keine Einigkeit, wie dieses Mandat zu besetzen ist.

Nach dem angekündigten Rücktritt von Gabi Schiessling soll der freiwerdende Landtagssitz nach dem Willen einiger Parteigänger Hans-Peter Bock zugesprochen werden. Er ist derzeit Bundesrat. Sein damit freier Bundesratssitz würde dann Hasan Duran zustehen. Er ist türkischstämmiger Versicherungsmakler, trat Ende letzten Jahres aus der SPÖ aus und ist nun für den ÖVP-Wirtschaftsbund unterwegs.

ORF

Duran will Mandat annehmen

Dieser Farbwechsel und Durans politische Ansichten in Sachen Türkei ließen ihn damit zu einem Problem für die SPÖ werden. Hasan Duran will das Mandat in jedem Fall annehmen, wenn es frei wird. Dass die SPÖ ihn nicht will, kümmere ihn nicht, wie er gegenüber ORF Tirol erklärte.

Verhindern könnte ihn die SPÖ nur, indem sie statt Hans-Peter Bock den früheren Abgeordneten Klaus Gasteiger in den Landtag lässt. Doch auch er hat sich jede Menge parteiinterner Feinde gemacht.

Noch-Parteichef Mayr will Duran verhindern

Der umstrittene Hasan Duran soll nicht wie angekündigt für die SPÖ in den Bundesrat einziehen, sagte Noch-Parteichef Ingo Mayr - mehr dazu in Diskussion um Besetzung von SPÖ-Mandaten.