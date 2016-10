ÖVP fordert mehr Wirtschaftspraxis für Schüler

Mit einem Antrag im Landtag will die ÖVP mehr Wirtschaftskompetenz an die Schulen bringen. Neben Berufsorientierung, die an Neuen Mittelschulen verpflichtend ist, soll künftig auch Wirtschaftspraxis unterrichtet werden.

Viele Schüler würden ausgeschult, ohne zu wissen, was es bedeutet einen Kredit aufzunehmen oder wie man eine Rechnung liest. Gerade an allgemein bildenden höheren Schulen (AHS) komme die Vermittlung von Wirtschaftskompetenz derzeit zu kurz, so Martin Wex (ÖVP). Er will das Fach deshalb verpflichtend in der dritten und vierten Klasse einführen.

Unterstützung durch Wirtschaftskammer

Das wäre derzeit im Rahmen der Schulautonomie möglich, mache jedoch keine einzige AHS, erklärte Martin Wex. Unterstützt wird er von der Wirtschaftskammer, die auf eine Linderung des Fachkräftemangels hofft, wenn Schulabsolventen mehr Wirtschaftskompetenz haben.