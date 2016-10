Diebe auf frischer Tat ertappt

Beim Versuch Treibstoff zu stehlen sind in der Nacht auf Sonntag zwei Einheimische bei der Seewaldalm in Mösern auf frischer Tat ertappt worden. Durch die folgenden Ermittlungen konnten zahlreiche weitere Delikte geklärt werden.

Bei der Baustelle in Mösern wurde bereits im September ein Dieseltank aufgebrochen und 500 Liter Diesel gestohlen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Zuge von Überwachungsmaßnahmen dann dort zwei junge Einheimische dabei ertappt, wie sie Treibstoff stehlen wollten. Nach einer Flucht in den nahen Wald, konnten die beiden festgenommen werden.

Auch Minibagger und Pferdeanhänger gestohlen

In die weiteren Ermittlungen waren die Polizeiinspektionen Seefeld, Zirl, Kematen und Telfs sowie das Landeskriminalamt eingebunden. Letztendlich konnten den beiden mehrere Einbrüche in Baustellen, Automateneinbrüche sowie der Diebstahl eines Minibaggers im Wert von 35.000 Euro und eines Pferdeanhängers nachgewiesen werden.

Ein Großteil der Beute konnte von der Polizei sichergestellt werden, darunter war auch der Minibagger, der in den Innauen versteckt worden war. Die beiden bisher unbescholtenen Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Motiv: Freude am Lenken des Fahrzeuges

Die beiden Verdächtigen gaben als Motiv an, den Bagger gestohlen zu haben, weil sie Freude am Lenken des Fahrzeugs hatten. Den Pferdeanhänger hätten sie gebraucht, um den Bagger abzutransportieren.