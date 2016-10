Grumser bleibt bis zum Winter Wacker-Trainer

Wacker Innsbruck hat Thomas Grumser als Trainer vorerst bis zur Winterpause bestätigt. Der Nachfolger des vor rund zwei Wochen entlassenen Chefcoaches Maurizio Jacobacci hat „das vollste Vertrauen der Vereinsführung“, heißt es am Montag.

„Es freut uns sehr, dass wir mit Thomas Grumser eine Zusammenarbeit - zumindest bis zur Winterpause - bekannt geben können“, erklärte General Manager Alfred Hörtnagl. Der 36-jährige Grumser arbeitete bis zu seiner neuen Aufgabe als Betreuer der zweiten Mannschaft der Innsbrucker. In seinem ersten Spiel als Trainer der Profis gewann Wacker 1:0 gegen Kapfenberg, zuletzt gab es jedoch ein von Zuschauerausschreitungen überschattetes 1:2 in Wattens - mehr dazu in Ausschreitungen nach Wattens-Heimsieg.

Ziel Aufstieg in weiter Ferne

Nach einem Fehlstart mit nur neun Punkten aus zehn Spielen und dem Erstrundenaus im ÖFB-Cup liegt Wacker in der Tabelle der zweithöchsten Spielklasse aktuell nur auf Rang acht. Der angestrebte Aufstieg in die Bundesliga ist weit entfernt. Bis zur Winterpause sind noch acht Runden zu absolvieren.