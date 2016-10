Biker bei Kollision mit Hirsch verletzt

Ein deutscher Motorradfahrer ist am Sonntag in Nauders bei einer Kollision mit einem Hirsch verletzt worden. Der Mann konnte einem etwa drei Jahre alten Tier, das vor ihm die Fahrbahn querte, nicht mehr ausweichen. Der Hirsch verendete noch vor Ort.

Der 63-Jährige aus Deutschland fuhr am Sonntag kurz vor 9.00 Uhr an der Spitze einer dreiköpfigen Motorradgruppe auf der Reschenstraße (B180) in Richtung Italien. Der Hirsch hielt sich zunächst auf einer Wiese auf, war für den 63-Jährigen aber offenbar nicht zu sehen. Als das Tier auf die Fahrbahn sprang, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Biker auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus nach Zams gebracht, der Hirsch verendete noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand Totalschaden.

