16-Jährige in Zug sexuell belästigt

Ein 16-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Dornbirn (Vorarlberg) ist Sonntagvormittag in einem Zugabteil auf der Bahnstrecke zwischen Zams und Innsbruck sexuell belästigt worden. Der Beschuldigte, ein 20-jähriger Afghane, zeigte sich nicht geständig.

Zugbegleiter entdeckte weinendes Mädchen

Dem Vorfall wurde von einem aufmerksamen Zugbegleiter ein Ende gesetzt, als dieser das weinende Mädchen in dem Abteil entdeckte. Die 16-Jährige gab an, dass sie sich aufgrund der von dem 20-Jährigen an den Tag gelegten Aggressivität nicht getraut hatte, einen Zugbegleiter zu alarmieren. Der Beschuldigte zeigt sich laut Polizei nicht geständig, er wird auf freiem Fuß angezeigt.