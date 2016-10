Lehrkräfte: Gemeinsame Ausbildung startet

Ab Montag beginnt in Westösterreich die „PädagogInnenbildung Neu“. Dabei werden künftige Lehrerinnen und Lehrer aus Vorarlberg und Tirol sowie Lehrende für Mittelschulen und allgemein bildende höhere Schulen gemeinsam ausgebildet.

Das gemeinsame Lehramtsstudium bringt eine einheitliche Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer unterschiedlicher Schultypen. Fünf Einrichtungen in Tirol und Vorarlberg bieten die Ausbildung aus vier Jahren Bachelor- und zwei Jahren Master-Studium an. Wer in einer von ihnen inskribiert ist, kann an allen Einrichtungen Lehrveranstaltungen besuchen.

Vorlesungen der Uni Innsbruck werden live übertragen, damit auch Studierende in Vorarlberg davon profitieren. Rund 400 Männer und Frauen beginnen jetzt mit der gemeinsamen Ausbildung, die in dieser Form in vier österreichischen Regionen abgehalten wird.

Wissenschaftliches Niveau soll steigen

Bisher waren für die Ausbildung von AHS-Lehrerinnen und –Lehrern die Uni Innsbruck und für die der Mittelschullehrer die Pädagogische Hochschule zuständig. Die Verbindung von Lehrerausbildungsstätten soll zum einen das wissenschaftliche Niveau heben, zum anderen eine verstärkte pädagogische Kompetenz bringen.