Zahl der Lkw-Unfälle stieg deutlich an

Die Statistik Austria hat für das erste Halbjahr 2016 eine Verkehrsunfall-Statistik erstellt. In Tirol gab es bei Unfällen mit Schwerfahrzeugen einen markanten Anstieg, auch wurden mehr Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt als im Jahr zuvor.

Als unfallträchtigster Monat hat sich heuer im ersten Halbjahr der Juni mit 409 Unfällen erwiesen, im Vergleich dazu gab es im Februar 159 Unfälle. Auch die Zahl der Alkoholunfälle war im Juni mit 25 deutlich am höchsten, im Februar mit fünf am niedrigsten. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den Unfällen mit Kindern auf dem Schulweg, auch sind im Juni die meisten Unfälle passiert (Anm.: 15 Unfälle). Über 130 Kinder sind heuer im ersten Halbjahr bei Verkehrsunfällen in Tirol verletzt worden, getötet wurde zum Glück keines.

Fünf Menschen starben bei Lkw-Unfällen

Einen auffallenden Anstieg gab es bei Unfällen mit Schwerfahrzeugen, so stieg die Zahl der bei Lkw-Unfällen Verletzten um 70 Prozent auf 74 Personen, fünf Menschen starben bei Unfällen mit Schwerfahrzeugen. Insgesamt gab es im ersten Halbjahr in Tirol 1.607 Verkehrsunfälle, wobei insgesamt 2.030 Personen verletzt und 19 getötet wurden.

Die Statistik zeigt auch, dass die meisten Verkehrsunfälle an Freitagen passierten, die meisten Toten gab es an Montagen und Sonntagen. Die unfallträchtigste Tageszeit ist laut Statistik die Zeit zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, also Stoßzeit im Pendlerverkehr.

