Ersatzlösung für Ramsberglift gesucht

Im Zillertal versucht man eine Ersatzlösung für die Liftanlage auf den Ramsberg in der Gemeinde Ramsau zu finden. Die Lizenz des 1966 gebauten und 1986 umgebauten Einer-Sesselliftes läuft im Jänner 2017 aus.

Am Montag ist der letzte Betriebstag der Bahn. Dem Lift, den die Zeller Bergbahnen betreiben, droht im Frühjahr der Abriss. Touristiker aus den Gemeinden Mayrhofen, Hippach, Schwendau, Brandberg und Ramsau ließen ein Konzept für eine Alternative zum überalteten Lift ausarbeiten.

Unterschriften für Erhalt des Ramsberglifts

Dieses Konzept sei dem Vorstand der Zeller Bergbahnen vergangene Woche präsentiert worden, so Andreas Hundsbichler, Obmann des Tourismusverbandes Mayrhofen. Er hoffe nun, dass in Zusammenarbeit mit den Zeller Bergbahnen eine Lösung gefunden werden können – auch in Hinblick auf die Betriebe am Ramsberg.

ramsberglift.at

Im Internet ruft der Bürgermeister von Ramsau dazu auf, eine Petition für den Erhalt des Ramsbergliftes zu unterschreiben. Über 2.200 Unterschriften wurden bisher online gesammelt.

Link: