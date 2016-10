Von davonrollendem Auto schwer verletzt

Von seinem davonrollendem Auto ist am Samstagvormittag ein 47-Jähriger in Kundl schwer verletzt worden. Der Tiroler griff durch die offene Fahrertür und wollte die Handbremse anziehen. Er wurde dabei von der Türe zu Boden gestoßen.

Der 47-Jährige aus dem Bezirk Kufstein stellte seinen Pkw im Bereich einer abschüssigen Hauseinfahrt ab. Weil er vergessen hatte, die Feststellbremse zu aktivieren, setzte sich der Pkw in Bewegung. Als der Mann das bemerkte, versuchte er noch durch die offene Fahrertür die Handbremse anzuziehen, wurde aber von der Tür zu Boden gestoßen und am Rücken und am Becken schwer verletzt.

Das Auto prallte gegen die Hausfassade, die dadurch leicht beschädigt wurde. Am Auto entstand schwerer Sachschaden. Der Mann wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht