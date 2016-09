Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Kitzbühel ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine 59-jährige Autolenkerin schwer verletzt worden. Ein nachkommender Wagen prallte ungebremst in das vor einer Ampel stehende Auto der Frau.

Die Einheimische hatte ihren Wagen vor dem Baustellenbereich an einer roten Ampel angehalten. Ein nachkommender Wagen prallte fast ungebremst in den stehenden Wagen der 59-Jährigen und schob ihn gegen ein weiteres Auto. Die Frau wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt, sie musste von der Feuerwehr Kitzbühel aus dem Wrack geschnitten werden.

ZOOM-Tirol

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die Straße war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten längere Zeit gesperrt.