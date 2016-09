Bundesheer rüstet groß um und auf

Mit 1. Oktober wird das Bundesheer auch in Tirol massiv umstrukturiert. Das Militärkommando wird aufgewertet, Absam wird Kommandozentrale der Gebirgsbrigade, in Vomp wird fix ein Hubschrauber stationiert und Personal wird eingestellt.

Das Militärkommando Tirol kann ab sofort wieder über eine eigene hunderte Mann starke Truppe verfügen. Diese ist neben dem Stabsbataillon in Innsbruck teilweise in der Pontlatzkaserne in Landeck sowie in der Standschützen Kaserne in Kranebitten stationiert. Dadurch sei ein rascheres und effizienteres agieren im Katastrophenfall möglich, erklärt Tirols Militärkommandant Herbert Bauer. Das gelte auch bei einem möglichen Grenzschutzszenario.

Neben diesen Aufgaben fällt die Miliz sowie die Ausbildung der Grundwehrdiener unter anderem in die Verantwortlichkeit des Militärkommandos Tirol.

Am Donnerstag hat Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil in Osttirol der Gebirgstruppe neue Quads übergeben. Im Militärkommando Tirol herrscht ob der Heeresreform Aufbruchstimmung.

6. Jägerbrigade wird zu Kommando Gebirgskampf

Die Heeresreform sieht auch eine Spezialisierung der vier Brigaden vor. Betroffen in Tirol ist davon die ehemalige 6. Jägerbrigade. Diese wird in der neuen Struktur zum Kommando Gebirgskampf weiterhin mit Sitz in Absam. Zu dieser Brigade gehören unter anderem das Jägerbataillon 24 in Lienz und St. Johann, das Pionierbataillon 2 in Salzburg sowie bei Bedarf das Tragtierzentrum in Hochfilzen.

Als einzige Brigade in Österreich hat das Kommando Gebirgskampf auch die internationale Aufgabe, andere Truppen innerhalb der EU für den Einsatz im Hochgebirge auszubilden.

ORF

Hubschrauberstützpunkt wieder fix besetzt

Positiver Nebeneffekt der Heeresreform ist auch die Absicherung der noch bestehenden Infrastruktur. Die Kaserne in Lienz bleibt genauso erhalten wie die Tragtierstaffel in Hochfilzen oder auch der Hubschrauberstützpunkt in Vomp. Bauer geht davon aus, dass ab kommendem Montag wieder fix ein Hubschrauber in Vomp stationiert sein wird.

Bundesheer sucht Personal und Musiker

Die Stärkung des Bundesheeres geht auch mit einer deutlichen Aufstockung des Personals einher. Die Berufssoldaten sollen von bisher 2.200 österreichweit auf rund 6.000 aufgestockt werden. Männliche wie weibliche Bewerberinnen sind dringend gesucht, so der Militärkommandant. Gleiches gilt übrigens auch für die Militärmusikkapelle Tirol, die wieder in gewohnter Stärke aufspielen soll - mehr dazu in Militärmusik wieder in voller Stärke.

Link: