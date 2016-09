Kassenstellen für zehn neue Hausärzte

Nach teils monatelanger und schwieriger Suche konnten in Tirol jetzt zehn Kassenstellen für Allgemeinmedizin endlich besetzt werden. Das gab die Tiroler Gebietskrankenkasse bekannt. Erfreulich sei vor allem die Entwicklung am Land.

Insgesamt sieben der zehn neu besetzten Stellen betreffen klassische Landarztstellen in den Orten Jerzens, Kematen, Wildschönau, Ellmau, Ebbs und St. Jakob im Defereggental. Zwei neue Hausärzte gibt es in Kitzbühel, einen in Innsbruck.

Das sei sehr positiv, meinte Arthur Wechselberger, Präsident der Tiroler und Österreichischen Ärztekammer. Es zeige, dass man Ärzte findet, wenn sich die Gemeinden an der Suche beteiligen. Trotz der Neubesetzungen könne man sich aber keinesfalls entspannt zurücklehnen. Der Fokus liege derzeit auf den noch offenen Stellen. Und das betreffe Facharztstellen und praktische Ärzte mit Kassenvertrag.

Noch vier Stellen unbesetzt

Laut Tiroler Gebietskrankenkasse sind noch vier Hausärzte in den Städten Kufstein, Lienz und Schwaz unbesetzt. Tiroler Ärztekammer und Gebietskrankenkasse seien weiter bemühmt, die Rahmenbedingungen für Kassenärzte zu verbessern.

Links: