VAHLE DETO errichtet Standort in Schwoich

Der Antriebs-und Steuerungsspezialist VAHLE DETO errichtet in Schwoich bei Kufstein ein internationales Innovationszentrum für Automation. 3,5 Millionen Euro investiert der Mutterkonzern VAHLE in den neuen Tiroler Standort.

Das deutsch-österreichische Joint Venture entwickelt Steuerungssysteme und zählt unter anderem die großen Automarken zu seinen Kunden. Bereits jetzt hat VAHLE DETO eine Niederlassung in Kufstein, nun wird in Schwoich gebaut.

Vahle deto

Bis Mitte nächsten Jahres entsteht im Gewerbegebiet an der Eibergstraße auf rund 1.700 Quadratmetern Nutzfläche ein Produktionszentrum für Elektronikkomponenten, aus dem weltweit die Montagewerke der VAHLE-Gruppe beliefert werden sollen.

Demoanlage für die Kunden

Betriebsleiter Stefan Potocnik erklärt, in Schwoich sei der Entwicklungsbereich beheimatet. Außerdem gebe es einen Fertigungs- und Logistikbereich und eine Demoanlage, wo man vor Kunden aus der ganzen Welt Technologien präsentieren könne in einer Umgebung, die der Realität entspricht. Der Kunde könne seine speziellen Situation simulieren. Das sei ein Meilenstein in der Geschichte der VAHLE DETO-Gruppe, sagt der Geschäftsführer Alfred Della Torre, der bereits 1996 mit der Entwicklung von elektronischen Steuerungsanlagen für die Automobilindustrie begonnen hatte.

Hochqualifiziertes Personal

Für den deutschen Mutterkonzern VAHLE ist auch die gute Ausbildung der Tiroler Mitarbeiter von Bedeutung. Achim Dries von VAHLE sagt, in Österreich habe man die höchstqualifizierten Mitarbeiter der ganzen Gruppe.

Ziel ist es, am Standort Schwoich mit rund 50 Mitarbeitern mittelfristig einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro zu erwirtschaften. Gesucht werden derzeit Spezialisten im Bereich Mechatronik, sowie Elektrotechniker und Hard- und Software-Entwickler.

