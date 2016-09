70 neue Arbeitsplätze bei Leitner in Telfs

Am Mittwoch feiert der Schneeerzeuger Leitner in Telfs die Fertigstellung eines großangelegten Ausbaus. 40 Millionen Euro wurden in neue Produktionsflächen investiert. Damit werden 70 neue Arbeitsplätze in Telfs entstehen.

650 Quadratmeter Hallenfläche sind dazugekommen. Nicht nur das Bürogebäude, auch die Produktionsflächen wurden deutlich erweitert.

Klares Bekenntnis zu Telfs

Leitner produziert unter dem Namen Demaclenko modernste Schneeerzeuger. Auf zwei Fertigungsstraßen werden 45 Stück pro Woche gebaut. Mit der Erweiterung wird auch die Mitarbeiterzahl wachsen. Zu den 230 Arbeitsplätzen kommen 70 neue dazu. Die Erweiterung sei ein klares Bekenntnis zum Standort Telfs, so Geschäftsführer Anton Seeber: „Der wichtigste Grund ist für uns die unkomplizierte und konstruktive Zusammenarbeit sowohl in der Gemeinde als auch mit dem Land.“

150 Millionen Euro Umsatz im Jahr

Neben den Schneekanonen produziert Leitner auch wesentliche Teile für Liftanlagen wie etwa Seilbahnklemmen und Sitze für alle Sesselbahnen weltweit. Das Geschäft boomt. Und man glaubt trotz des Klimawandels an die Zukunft des Wintertourismus - auch wenn er neue Herausforderungen bringt: „Wir müssen weiterhin innovative und nachhaltige Lösungen finden, um die Gäste weiter an uns zu binden.“

Das dritte Standbein in Telfs sind die Pistengeräte der Marke Prinoth. Rund 350.000 Euro kostet ein Fahrzeug. Leitner punktet hier mit Umweltschutz, weil der Schadstoffausstoß in manchen Bereichen um 90 Prozent reduziert werden konnte. Insgesamt erwirtschaftet Leitner in Österreich pro Jahr einen Umsatz von 150 Millionen Euro. Mit der aktuellen Erweiterung will man noch stärker am Markt präsent sein.

