Leblose Minderjährige aufgefunden

In der Innsbrucker Egger-Lienz-Straße ist Dienstagnachmittag eine 14-Jährige leblos in einem Stiegenhaus aufgefunden worden. Sie wurde in die Klinik eingeliefert. Seitens der Polizei laufen die Ermittlungen.

Laut Polizei haben Passanten das Mädchen entdeckt und die Rettung verständigt. Nach Reanimationsversuchen am Fundort wurde die 14-Jährige ins Krankenhaus Innsbruck eingeliefert. Ihr Zustand sei stabil, hieß es. Seitens der Polizei geht man von einem strafrechtlich relevanten Tatbestand aus.

Marlies Zoglauer, Polizeisprecherin: „Bekannt ist, dass die Jugendlichen mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung war und dort Alkohol und möglicherweise auch Drogen konsumiert worden sind.“

Die Tatortgruppe war jedenfalls am Fundort im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses. Laut unbestätigten Meldungen hat es bereits erste Einvernahmen gegeben. Ob es sich dabei um einen Vorfall im Drogenmilieu handelt wollte die Polizei vorerst nicht bestätigen.

zeitungsfoto.at