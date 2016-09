Trainings-Auszeit für Landertinger

Bei Biathlon-Vizeweltmeister Dominik Landertinger ist ein Bandscheibenvorfall in der untereren Lendenwirbelsäule festgestellt worden, so der ÖSV. Der Tiroler muss vor der Heim-WM-Saison zwar nicht operiert werden, falle aber mehrere Wochen aus, so der ÖSV.

„Bei Dominik wurde ein Bandscheibenvorfall in der unteren Lendenwirbelsäule festgestellt, was zu starken Schmerzen führt. Ein operativer Eingriff ist aus derzeitiger Sicht zum Glück nicht nötig, da keine relevante Bedrängung der Nervenwurzeln oder neurologische Symptome vorliegen. Das Ganze wird im Moment symptomatisch behandelt und physiotherapeutisch betreut“, wurde ÖSV-Teamarzt Simon Euler nach der MRI-Untersuchung in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Ein Monat kein intensives Training

Der Olympia-Zweite könne zumindest eine weitere Woche nicht trainieren, danach soll bei entsprechender Entwicklung mit leichten Übungen begonnen werden. „Zunächst gibt es eine strikte einwöchige Trainingspause, in der vor allem die akute Entzündungsreaktion therapiert wird. Je nach Fortschritt kann dann mit einer langsamen Trainingsintensivierung, natürlich immer in Abhängigkeit von Symptomen und weiteren Untersuchungen, begonnen werden“, so Euler.

Landertinger reagierte gefasst auf die schlechten Nachrichten vor dem WM-Winter. „Es ist natürlich alles andere als optimal, aber ich habe mit den Therapeuten bereits einen Schlachtplan entworfen, wie wir das in den Griff bekommen können. Vor der WM (im Februar 2017 in Hochfilzen) wäre das eine sportliche Katastrophe, aber jetzt habe ich noch genug Zeit, um diese Schwachstelle auszumerzen“, meinte der 28-Jährige.

Der Hochfilzener geht von einer einmonatigen Intensivtrainingspause aus. „Ab nächster Woche, wenn ich schmerzfrei bin und die Entzündung weg ist, kann ich wieder mit Übungen, welche die Bandscheibe nicht belasten, beginnen. Mein Ziel ist es, in knapp einem Monat im Training wieder voll draufdrücken zu können. Mein Fokus liegt jetzt darauf, wieder komplett fit und schmerzfrei zu werden.“

Schmerzen seit zehn Tagen

Vor zehn Tagen beim Skirollertraining habe er erstmals Schmerzen verspürt, die immer schlimmer geworden seien. „Vor den Testwettkämpfen in Hochfilzen ist es mir beim Skirollern ins Kreuz eingeschossen. Ich konnte kaum gehen, aber nach einer Behandlung ist es schnell besser geworden. In der Regenerationswoche wurden die Kreuzschmerzen dann so stark, dass ich den Urlaub abbrechen musste und eine MRI-Untersuchung durchgeführt wurde.“

