Polizei vermutet Brandstiftung bei Autobrand

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Innsbruck-Arzl ein Auto in Brand gesteckt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Glück hatte eine Frau, die oberhalb des Brandes geschlafen hat.

Das Feuer ist gegen 3.40 Uhr in der Schnellmanngasse in Innsbruck ausgebrochen. Die Feuerwehr Arzl konnte den Brand rasch löschen. Ein Auto, das neben dem brennende Fahrzeug geparkt war, sowie die Fassade eines Hauses wurden aber beschädigt.

Glück hatte eine schlafende Frau im Haus unmittelbar neben dem brennenden Auto. Weil sie ihr Zimmerfenster geschlossen hatte, entging sie wahrscheinlich einer Rauchgasvergiftung.

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Das Motiv ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.