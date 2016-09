Lebensmittelabfälle vermeiden hilft sparen

4,4 Tonnen Lebensmittel werden in einem durchschnittlichen Tiroler Gastronomiebetrieb pro Jahr weggeworfen. Bei den Gästen kommt das nicht gut an, zeigt eine aktuelle Umfrage. Für Betriebe gibt es jetzt eine Beratungsinitiative.

„United Against Waste“ (UAW) hat die Mengen und Ursachen von Lebensmittelabfällen in mehr als 50 österreichischen Küchenbetrieben wissenschaftlich unter die Lupe genommen und analysiert. Unterstützt durch das Land Tirol hat die Organisation dann in Tirol eine Umfrage bei den Konsumenten zum Thema Lebensmittelabfälle in der Gastronomie gestartet.

Gäste wollen übrige Speisen mit nach Hause nehmen

Die Umfrageergebnisse zeigen bei den Tirolerinnen und Tirolern eine positive Einstellung zu Maßnahmen, die zur Reduktion des Lebensmittelabfalls beitragen: So geben beispielsweise 82% der Befragten an, ihre Essensreste für den späteren Verzehr mit nach Hause nehmen zu wollen, wenn diese Möglichkeit vom Betrieb aktiv angeboten und eine angemessene Verpackung zur Verfügung gestellt wird.

89% haben Verständnis dafür, wenn in einer Kantine oder einem Betriebsrestaurant gegen Ende der Öffnungszeiten nicht mehr alle Speisen verfügbar sind. Auch bei Buffets erwarten 87% nicht, dass alle Speisen bis zur letzten Minute angeboten werden. Darüber hinaus wünschen sich 55% der Befragten, dass die Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Portionsgrößen, Beilagen- und Menüzusammenstellung in Verpflegungsbetrieben ausgebaut werden.

Lebensmittel verwerten Auf der Tourismusmesse Fafga ist die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ein große Thema. Ein eigenes Programm soll helfen, diese Menge deutlich zu reduzieren.

Kleinere Portionen will die Mehrheit nicht

61% aller Befragten empfindet es hingegen nicht als unangenehm, wenn sie außer Haus essen und eine Portion bekommen, die zu groß ist, um sie aufzuessen. Außerdem gibt knapp die Hälfte aller Befragten an, dass für sie das Motto ‚Lieber zu viel am Teller als zu wenig‘ gilt.

Neues Beratungsangebot für Betriebe

UAW bietet ab sofort Beratungen in Betrieben an und zeigt auf wie die Menge an weggeworfenen Lebensmitteln reduziert werden kann. Diese Reduktion bedeutet für die Wirte bares Geld. Denn die entsorgten Lebensmittel haben durchschnittlich einen Wert von 5.000 bis 6.000 Euro pro Jahr. Da hätten sich die 960 Euro, die eine solche Beratung kostet, rasch amortisiert.

Das Land Tirol und die Wirtschaftskammer unterstützen solche Beratungen, die 960 Euro sind der Selbstkostenpreis. Was die Berater oft sehen ist, dass zu viele Lebensmittel eingekauft werden, also der Bedarf überschätzt wird. Und wenn Lebensmittel übrigblieben fehlen oft die Ideen wie sie weiter verwertet werden können.

