Vorbereitungen für Fernpass-Scheiteltunnel

Diese Woche starten Erkundungsbohrungen für den Fernpass-Scheiteltunnel. Das hat das Land am Dienstag mitgeteilt. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für allfällige weitere Erkundungen.

An insgesamt fünf Stellen entlang der Fernpassstraße (B179) zwischen der Haarnadelkurve beim Fernsteinsee und dem Blindsee gibt es ab dieser Woche Erkundungsbohrungen für den Fernpass-Scheiteltunnel: Neben der Geologie werden die Grundwasser- und Bergwasserverhältnisse sowie der unterirdische Abfluss des Blindsees untersucht.

Entlastung für Wirtschaft und Pendler erwartet

„Diese Bohrungen sind wichtige Vorarbeiten für die Umsetzung des Fernpass-Scheiteltunnels. Dessen Bau führt zu einer deutlichen Entlastung der heimischen Wirtschaft und einer spürbaren Verkürzung der Fahrzeit für die Pendlerinnen und Pendler“, sagt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Aussendung. Man dränge bei der Autobahngesellschaft ASFINAG weiter auf die Errichtung des Tschirganttunnels, so Platter.

Schritt für Schritt Entlastung für Bevölkerung

Unterdessen sollen kleinere Maßnahmen, die vom Land und betroffenen Gemeinden erarbeitet wurden, Verbesserungen für die Verkehrs-geplagten Anrainer bringen - mehr dazu in Entlastungskonzept für Fernpass-Verkehr . Bessere Verkehrsleitsysteme, bauliche Maßnahmen und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sind die drei Eckpfeiler des Mobilitätskonzepts Fernpass. „Der Lärmschutz für Bichlbach ist so gut wie fertig, die Plakatkampagne zur autofreien Anreise ist wie viele weitere Vorhaben in Vorbereitung“, so der für Straßenbau zuständige Landesrat Josef Geisler (ÖVP).

Unternehmer übergeben Resolution an Platter

Unternehmer und 90 Prozent der Bürgermeister aus den Bezirken Reutte, Imst und Landeck haben eine Resolution für den raschen Bau des Tschirgant- und Fernpass-Scheiteltunnels unterschrieben. Sie wurde Dienstagvormittag an Landeshauptmann Platter übergeben.

WKT

Täglich fahren mehr als 12.000 Fahrzeuge über den Fernpass, an Spitzentagen mehr als 30.000. Staus und Verkehrsüberlastung sind die Folge. Durch den Bau des Tschirgant- und Fernpass-Scheiteltunnels erhoffen sich die Unterzeichner der Resolution eine Entlastung.