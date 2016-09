Kirchberg: Brand in Saunahütte

Bei der Rettensteinhütte in Kirchberg auf knapp 1.400 Metern ist Samstagabend die Saunahütte abgebrannt. Die Feuerwehr Aschau konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Die vier deutschen Mieter der sogenannten Rettensteinhütte haben gegen 18:15 Uhr die im Garten stehende Saunahütte in Betrieb genommen. Nach dem Saunagang kehrten sie in das Hauptgebäude zurück. Kurz nach 21:00 Uhr stellten die Urlauber fest, dass in der Saunahütte ein Brand ausgebrochen war und versuchten den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen.

ZOOM Tirol

Die FF Feuerwehr Aschau rückte mit fünf Fahrzeugen und 40 Mann an. Gegen 22:20 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Schadenshöhe ist unbekannt, die Saunahütte ist unbenutzbar. Die Brandermittlungen sind im Gange.