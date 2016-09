Demo gegen CETA und TTIP auch in Innsbruck

Am Europaweiten Aktionstag gegen die Handelsabkommen CETA und TTIP hat am Samstag auch eine Demonstration in Innsbruck stattgefunden. Eine kleine Gruppe ging auf die Straße um ihre Meinung kund zu tun.

In fünf österreichischen Landeshauptstädten und sieben deutschen Städten sind am Samstagnachmittag Demonstranten gegen die geplanten Handelsabkommen mit Kanada und den USA auf die Straße gegangen.

Angst vor falscher Machtverteilung

Auch in der Innsbrucker Maria Theresienstraße hat eine kleine Gruppe demonstriert. Die Gegner des Abkommens fürchten unter anderem Sonderklagerechte für Konzerne oder auch eine Gefährdung der heimischen Landwirtschaft.

Die Ängst der Demonstanten bestünden weiters unter anderem auch darin, dass die weltumspannende Macht die gesamte Menscheit im Griff habe bzgl. Wirtschaft und Finanzen. Diese Macht würde hinter verschlossenen Türen Gesetze beschließen bei denen Reiche noch reicher und Arme noch ärmer werden würden, so eine Demonstrantin am Samstag in Innsbruck.

Die EU Handelskommission verteidigt hingegen die Abkommen und spricht von Angstmache. Zur Demonstration gegen die umstrittenen Handelsabkommen CETA und TTIP aufgerufen hat ein Bündnis von Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und anderen Initiativen.