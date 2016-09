Vier Verletzte bei Fahrzeugabsturz

In Nassereith hat sich Samstagvormittag auf der Fernpaßstraße das Auto eines Deutschen überschlagen. Daraufhin kam das Fahrzeug ins Schleudern und stürzte über eine Böschung. Die Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Auf der regennassen Fernpaßstraße (B179) ist bei Nassereith ein 63-jähriger Deutscher gegen 8.25 Uhr mit seinem Fahzeug ins Schleudern geraten. Infolge stürzte der Pkw - sich einmal überschlagend - über eine Böschung und kam rund fünf Meter tiefer auf der Gemeindestraße auf den Rädern zu stehen.

Der Lenker und drei Insassen, im Alter zwischen 57 und 79 Jahren, wurden unbestimmten Grades verletzt und in die Krankenhäuser Zams und Garmisch gebracht. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Die Straße musste in beiden Richtungen für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Aufgrund der Bergearbeiten und des zusätzlichen Reiseverkehrs kam es zu Staus in beiden Richtungen.