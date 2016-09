Oktoberfest: Angst hält viele Tiroler ab

Viele Tiroler überlegen sich, heuer nach München zum Oktoberfest zu fahren. Es sind weniger die saftigen Preise als die Angst vor Terroranschlägen, die manche abschreckt. Die bayerische Polizei versucht die Bedenken zu zerstreuen.

Nach den Anschlägen in Paris, Nizza, Ansbach oder dem Amoklauf in München haben viele Angst vor großen Menschenansammlungen und so rechnen die Wiesenwirte heuer mit einem Rückgang von zehn bis 15 Prozent. Auch viele Österreicher überlegen sich eine Fahrt zum Oktoberfest und das trotz großer Sicherheitsvorkehrungen und Beschwichtigungen.

Polizei: Keine konkreten Hinweise

Kabarettisten posten in Bayern seit Tagen Bilder, mit dem klassischen Oktoberfest-Lebkuchen-Herz um den Hals und den Spruch: „Ich geh!- du aa?“ Polizeivizepräsident Werner Feiler sagt aus Sicht der Polizei: „Geht’s raus, geht’s auf das Oktoberfest, feiert, habt euren Spaß.“ Es gebe keinerlei konkrete Hinweise auf eine Gefährdung der Sicherheit .

Mehr als 1.000 Polizisten sollen für die Sicherheit sorgen. Das Gelände ist erstmals komplett eingezäunt, es gibt Einlasskontrollen, Rucksack und ein großes Taschenverbot. Dazu kommen mehr als 30 Videokameras auch in den Zelten zur Überwachung. Feiler sagt, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei angekratzt und da wolle man mit mehr Polizei bereitstehen.

„Nicht gescheit, da hinzufahren“

Trotzdem schwingt bei vielen ein ungutes Gefühl mit, auch bei vielen Tirolern, die traditionell gerne auf die Wiesn fahren. Heuer heißt es von solchen Leuten aber „es ist nicht gescheit, da hinauszufahren“, oder „wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir es lassen“.

Nach den Problemen mit Panik und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken rund um den Amoklauf in München wird die Polizei auch hier mehr präsent sein und über einen eigenen Dienst absichtlich gestreute Falschmeldungen entkräften, auch um etwa Panik nach Falschmeldungen zu verhindern.