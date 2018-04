Praktikum im ORF Landesstudio Tirol

Der ORF Tirol bietet jedes Jahr im Sommer Plätze für Ferialpraktika an. Mehrere Ferialpraktikanten erhalten Einblicke in die vielfältige journalistische Arbeitswelt. Noch bis Ende April 2018 läuft die Bewerbungsfrist.

Wie läuft eine Redaktionskonferenz ab? Wie findet man spannende Themen für das Publikum? Und wie setzt man sie in den verschiedenen Medien des ORF Tirol um? Das und mehr erfahren in Ausbildung befindliche junge Interessierte im Zuge eines ORF-Praktikums.

Gewisse Grundkenntnisse erforderlich

Das Angebot richtet sich an Studentinnen und Studenten von Universität und Fachhochschule, die eine einschlägige journalistische Ausbildung absolvieren. Diese Pflicht-Praktika sind in verschiedenen Redaktionen möglich - in Radio, Fernsehen und Internet, in der Information oder in der Unterhaltung.

Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf richten Sie per E-Mail-Formular bis 30. April 2018 an den ORF Tirol.

Link: